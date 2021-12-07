📺Dortmund - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi

Borussia Dortmund - Beşiktaş maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Borussia Dortmund'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler detayları araştırıyor. Peki, Dortmund - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Dortmund - Beşiktaş maçı saat 23:00'te başladı ve EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

DORTMUND - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetiyor. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapıyor. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev yapıyor.

DORTMUND - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Dortmund: Kobel, Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz, Witsel, Dohoud, Bellingham, Wolf, Reus, Malen

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Josef, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Larin, Batshuayi

HENÜZ GALİBİYETİ VE PUANI YOK

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenilirken, grupta oynadığı son maçta da Ajax'a İstanbul'da 2-1 mağlup oldu.

Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, karşılaşmayı kazanarak Devler Ligi'ne puanlarla veda etmek istiyor.

Siyah-beyazlı ekip grupta son sırada yer alırken, oynadığı 2 karşılaşmayı kazanıp 3'ünde de yenilen Borussia Dortmund 6 puanla 3. sırada yer alıyor.