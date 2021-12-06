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Elden kaçanlar fırtına gibi

Beşiktaş'ta Batshuayi öncesi gündeme gelen santrforların yüksek performansları dikkat çekiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Elden kaçanlar fırtına gibi
Beşiktaş'ta Batshuayi öncesi gündeme gelen santrforların yüksek performansları dikkat çekiyor. Beşiktaş'ın ocak ayında kadrosuna katmak istediği ancak Atletico Mineiro'ya kaptırdığı Hulk, ülkesinde fırtıa gibi esti. Bu yıl toplamda 65 maça çıkan 35 yaşındaki Brezilyalı, tam 34 gole imza atmayı başardı. 18 karşılaşmada oynayan Diego Costa da Atletico Mineiro'da toplamda 5 gole imza atarak, Batshuayi'den daha çok katkı verdi. Aleksandar Mitrovicde İngiltere'yi salladı. İngiltere Championship ekibi Fulham'da forma giyen Sırp golcü, 20 maçta 21 kez ağları sarstı. İnter'in yolunu tutan Edin Dzeko, 21 maçta 11 gol kaydetmeyi başardı.
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