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Barcelona istese de Pjanic'i alamaz! Beşiktaş'ın onayı şart

Beşiktaş transfer haberi... Siyah beyazlı ekipte Pjanic'in geleceği ile ilgili dikkat çeken detay! 31 yaşındaki tecrübeli orta sahanın kiralık sözleşmesinde "Geri çağırılabilir" maddesi yok. Bu nedenle Barcelona, siyah-beyazlıları ikna etmek zorunda Kısacası, ocak ayında İspanya'ya geri döneceği ileri sürülen Boşnak yıldız için Beşiktaş'ın onayı şart. (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 06:50
Barcelona istese de Pjanic'i alamaz! Beşiktaş'ın onayı şart

Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman ile yaşadığı problemler nedeniyle yaz transfer döneminin son gününde Beşiktaş'ın teklifini kabul eden Miralem Pjanic'in son günlerde İspanya'ya döneceği konuşuluyor.

Barcelona istese de Pjanic'i alamaz! Beşiktaş'ın onayı şart

Sabah'ın haberine göre, Katalan ekibinin yeni hocası Xavi Hernandez'in devre arasında yıldız oyuncuyu geri çağırmaya hazırlandığı İspanyol basınında dillendirilse de bunun gerçekleşmesi tamamen Beşiktaş'ın onayına bağlı.

Barcelona istese de Pjanic'i alamaz! Beşiktaş'ın onayı şart

Boşnak futbolcunun, kiralık sözleşmesinde "Geri çağırılabilir" maddesi yer almadığı için Barcelona'nın öncelikle siyahbeyazlıları ikna etmesi gerekiyor.

Barcelona istese de Pjanic'i alamaz! Beşiktaş'ın onayı şart

Katalan ekibinden henüz bu yönde talep gelmediği belirtilirken, Beşiktaş'ın böyle bir durum yaşanması halinde konuyla ilgili değerlendirmesini ancak devre arasında yapabileceği ifade edildi.

Barcelona istese de Pjanic'i alamaz! Beşiktaş'ın onayı şart

Sezon başında 1 yıllık kiralama ile kadroya dahil edilen 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 8 lig, 3 Şampiyonlar Ligi maçında boy gösterdi. 803 dakika sahada kalırken gol atamadı, 4 asistlik katkı sağladı.

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