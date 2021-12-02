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Rak'a Kartal kancası!

Hırvatistan basını, Kartal'ın radarında Sibenik'te forma giyen 18 yaşındaki Niko Rak'ın aranılan oyuncu olmadığını iddia etti. Yalçın, hem bu sezonu kurtarmak hem de gelecek sezonun hazırlıklarını yapmak için tüm alternatiflerle ilgileniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Rak'a Kartal kancası!
Hırvatistan basını, Kartal'ın radarında Sibenik'te forma giyen 18 yaşındaki Niko Rak'ın aranılan oyuncu olmadığını iddia etti. Yalçın, hem bu sezonu kurtarmak hem de gelecek sezonun hazırlıklarını yapmak için tüm alternatiflerle ilgileniyor. Genç ön libero için Beşiktaş'ın dışında Barcelona ve M. City'nin de takipte olduğu ifade edilirken; Rak'ın en son Hırvatistan'a kadar giderek izleyen ismin Barça efsanesi Bakero olduğu belirtildi.
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