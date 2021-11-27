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Beşiktaşlı taraftarlardan oyunculara tepki! Sergen Yalçın...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'u konuk etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan siyah-beyazlılarda taraftarlar oyunculara tepki gösterdi. Beşiktaş tribünleri, 'Sergen takımı ayağa kaldır' ve 'Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin' şeklinde uzun süre tempo tuttu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 20:10 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 20:22
Beşiktaşlı taraftarlardan oyunculara tepki! Sergen Yalçın...

Beşiktaş'ın GZT Giresunspor'u konuk ettiği karşılaşmada konuk ekibin 1-0 öne geçmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, takıma tepki gösterdi. Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'u konuk etti. Konuk ekip, 22'nci dakikada Diabate'nin penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İlk devrenin son dakikalarında Beşiktaşlı taraftarlar, futbolculara tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, 'Sergen takımı ayağa kaldır' ve 'Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin' şeklinde uzun süre tempo tuttu. Beşiktaş taraftarları ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte ise 'Sergen takımı buraya getir' tezahüratlarında bulundu.

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