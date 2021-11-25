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TRANSFER HABERİ - Anderson Talisca Türkiye'ye mi dönüyor? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Spor haberi... Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş forması giyen tecrübeli futbolcu Anderson Talisca'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'dan ayrılması gündemde olan Sambacı'nın ismi tekrar Türkiye ile anılırken, ligin 3 devi olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleriyle gündeme gelimşti. 27 yaşındaki oyuncu transfer iddialarına açıklık getirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 15:28
TRANSFER HABERİ - Anderson Talisca Türkiye'ye mi dönüyor? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Al-Nassr kulübünde mali bir kriz yaşandığı ve Anderson Talisca'nın da takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti. Talisca'nın adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Anderson Talisca Türkiye'ye mi dönüyor? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Suudi kulübünde sular durulmuyor. Kulüp, Faslı futbolcu Abdel Razzaq Hamdallah'ın sözleşmesini feshetti. Talisca'nın da sözleşmesi feshedilecek oyuncular arasında yer aldığı iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Anderson Talisca Türkiye'ye mi dönüyor? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Brezilyalı yıldız hakkında çıkan ayrılık haberlerine yanıt verdi. Talisca açıklamasında "Al-Nassr taraftarları bu tarz haberlere inanmamalı. Artık herkesin sorunsuz bir şekilde bir arada olma zamanı" diyerek ayrılık iddialarını reddetti.

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