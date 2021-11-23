N'Sakala resmen kadro dışı

Ve Beşiktaş'ta beklenen gelişme gerçekleşti. Son haftalarda kadroya giremeyen ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla taraftarın tepkisini çeken N'Sakala kadro dışı bırakıldı. Siyahbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice N'Sakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır. Fabrice N'Sakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir." N'Sakala'nın ardından siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan futbolcu sayısı 4'e yükseldi. Kartal'da Jeremain Lens, Douglas ve Adem Ljajic kadro dışı bırakılan diğer isimler olmuştu. Yönetim, devre arasında bu isimlerle yolları ayırmaya çalışacak.