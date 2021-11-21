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Beşiktaş Icrypex-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında yarın Beşiktaş Icrypex ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi sporseverler Beşiktaş Icrypex-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 12:09
Beşiktaş Icrypex-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, Beşiktaş Icrypex-Fenerbahçe Beko derbisine sahne olacak.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, Tivibu Spor 2 kanalında yayımlanacak.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de geride kalan 8 maçta 5 galibiyetle 6. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise 8 maçın 7'sini kazanarak liderlik koltuğunda oturuyor.

BEŞİKTAŞ ICRYPEX-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
21 Kasım Pazar günü Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, Tivibu Spor 2 kanalında yayımlanacak.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ (BEŞİKTAŞ ICRYPEX - FENERBAHÇE BEKO):

Toplam sayı: 71.38 – 82.63

2 sayı: %47.99 - %59.48

3 sayı: %32.79 - %35.48

Serbest atış: %75.54 - %80.0

Ribaund: 32.38 – 29.25

Asist: 15.38 – 21.75

Top çalma: 6.75 – 6.50

Top kaybı: 11.88 – 12.25

Blok: 2.75 – 1.75

İstatistik Liderleri (Beşiktaş Icrypex - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Dedric Lawson 13.63 - Nando De Colo 12.80

Ribaund: Dedric Lawson 8.75 - Jan Vesely 6.80

Asist: Jordan Bone 3.50 - Pierria Henry 6.60

Top çalma: Dedric Lawson 1.88 - Jan Vesely 1.80

Blok: Dedric Lawson 0.75 - Ahmet Düverioğlu 0.88

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