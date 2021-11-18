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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kararını verdi! Ersin Destanoğlu mu Mert Günok mu?

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar sezon başında tecrübeli kaleci Merk Günok'u transfer etmişti ancak Sergen Yalçın, Mert'e istediği forma şansını vermedi. Milli ara sonrasında Alanyaspor karşısına çıkacak Beşiktaş'ta, son karar verildi. Mert mi Ersin mi? İşte cevabı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kararını verdi! Ersin Destanoğlu mu Mert Günok mu?

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynayacağı maçta kaleyi Ersin Destanoğlu'nun koruması bekleniyor. Kara Kartal'da bu sezon sık sık yapılan zorunlu rotasyonların takıma herhangi bir şekilde olumlu yansıması olmamıştı.

Beşiktaş'ta kaleciler arasında Ersin ve Mert'in de bazı maçlarda dönüşümlü kullanılması sonuçları değiştirmemiş, üst üste mağlubiyetler gelmişti.

Sergen Yalçın'ın kalede bundan sonra herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmediği ve 1 numara olarak Ersin Destanoğlu'nu belirlediği ifade edildi. 20 yaşındaki file bekçisinin ardında bekleyecek olan Mert Günok'un ise ihtiyaç durumunda oynayacağı, Türkiye Kupası mücadelelerinde sahada yer almasının beklendiği kaydedildi.

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