Beşiktaş-Shkupi maçı A Spor'da!

Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, bugün bir hazırlık maçı yapacak. Siyah-beyazlılar özel karşılaşmada Kuzey Makedonya 1'inci Lig ekiplerinden FK Shkupi ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, bugün bir hazırlık maçı yapacak. Siyah-beyazlılar özel karşılaşmada Kuzey Makedonya 1'inci Lig ekiplerinden FK Shkupi ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma için Doğu tribünü taraftarlara açılırken, bilet fiyatının 30 TL olduğu açıklandı.