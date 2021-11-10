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Beşiktaş milli arayı boş geçmiyor! FK Shkupi...

Spo haberi... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Öte yandan Siyah-Beyazlılar'ın Süper Lig'e verilen milli arada Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile karşılaşacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 15:20
Beşiktaş milli arayı boş geçmiyor! FK Shkupi...

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlık maçında yarın saat 14.00'te Vodafone Park'ta, Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile karşılaşacak.

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