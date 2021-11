BEŞİKTAŞ HABERİ: Her şey var gol yok! İşte Batshuayi'nin artıları ve eksileri... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Batshuayi'nin perfomansı tartışmalara neden olmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı formayı giydiği günden bu yana saha içindeki çalışkanlığıyla takdir toplayan 28 yaşındaki yıldız, son vuruşlarda başarılı olamaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Beşiktaş formasıyla 12 maça çıkan Batshuayi, bu periyotta rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı ve toplamda 5 gole direkt olarak katkı yapabildi. Hatay maçında sakatlanan ve uyluk arka adalesinde gerilme-ödem tespit edilen Belçikalı oyuncu 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Belçikalı oyuncunun artıları ve eksileri şöyle:



ARTILARI



Hücum presi çok etkili. Sahanın her yerinde baskıya katılıyor.

Tekte etkili. Sert vuruşları var. Gol vuruşları temiz.

Önüne atılan toplarda etkili. İyi bir kontratak takımı oyuncusu.

İyi bir takım oyuncusu. Takım içinde çok seviliyor.

Sonuna kadar savaşıyor. Hiç sorun çıkarmıyor. Her görevi eksiksiz yapmaya çalışıyor.



EKSİLERİ



Kafa toplarında hiç yok. Her 3 kafa topundan 1'ini alabiliyor.

Sırtı dönük oyunda yok. Top alamıyor, takımı önde tutamıyor.

Türkiye'deki agresif savunma oyuncular için çok yumuşak. Onlarla kavga edemiyor.

Sadece sağ ayağı çalıştığı için o tarafı kolay kapatılıyor.

Henüz Beşiktaş'ın aradığı forvet dedirtemedi.

İLK ALTERNATİF DEGİLDİ



Batshuayi, transfer döneminde siyahbeyazlı yönetimin alternatifleri arasında ilk sıralarda yer almıyordu. Beşiktaş; Diego Costa, Willian Jose ya da Luuk De Jong gibi uzun boylu, sırtı kaleye dönük oynamayı bilen, takımı önde tutacak bir forvet arıyordu. Ancak bu oyuncularla rakamsal konularda anlaşma sağlanamadığı için masaya ismi getirilen Batshuayi'ye 'onay' verilmek zorunda kalındı.