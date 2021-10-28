Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni transferleri ilk 10 haftada ne yaptı? İşte o rakamlar...

Beşiktaş'ın yeni transferleri ilk 10 haftada ne yaptı? İşte o rakamlar...

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz sezon çifte kupa sevinci yaşayan Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle kadrosunu birçok yıldız isimle güçlendirmişti. Peki, siyah-beyazlıların yeni transferleri ilk 10 haftada nasıl bir performans sergiledi? İşte o istatistikler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 13:06 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 13:17
Beşiktaş'ın yeni transferleri ilk 10 haftada ne yaptı? İşte o rakamlar...

Geçen sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye kupasıyla tamamlayan Beşiktaş, sezon başında yaptığı transferlerle kadrosunu daha da güçlendirdi.

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yeni isimlerin performansı merak konusu oldu. İşte siyah-beyazlıların yeni isimlerinin ilk 10 haftadaki rakamları...

MICHY BATSHUAYI

Oynadığı maç: 11
İlk 11: 10
Gol: 4
Asist: 1

KENAN KARAMAN

Oynadığı maç: 11
İlk 11: 6
Gol: 0
Asist: 1

SALİH UÇAN

Oynadığı maç: 9
İlk 11: 0
Gol: 0
Asist: 0

MIRALEM PJANIC

Oynadığı maç: 7
İlk 11: 6
Gol: 0
Asist: 4

UMUT MERAŞ

Oynadığı maç: 4
İlk 11: 2
Gol: 0
Asist: 1

CAN BOZDOĞAN

Oynadığı maç: 4
İlk 11: 2
Gol: 0
Asist: 0

MEHMET TOPAL

Oynadığı maç: 3
İlk 11: 1
Gol: 0
Asist: 0

ALEX TEIXEIRA

Oynadığı maç: 8
İlk 11: 4
Gol: 3
Asist: 0

SON DAKİKA