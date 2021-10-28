Beşiktaş'ın yeni transferleri ilk 10 haftada ne yaptı? İşte o rakamlar...

Geçen sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye kupasıyla tamamlayan Beşiktaş, sezon başında yaptığı transferlerle kadrosunu daha da güçlendirdi.

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yeni isimlerin performansı merak konusu oldu. İşte siyah-beyazlıların yeni isimlerinin ilk 10 haftadaki rakamları...

MICHY BATSHUAYI

Oynadığı maç: 11

İlk 11: 10

Gol: 4

Asist: 1

KENAN KARAMAN

Oynadığı maç: 11

İlk 11: 6

Gol: 0

Asist: 1

SALİH UÇAN

Oynadığı maç: 9

İlk 11: 0

Gol: 0

Asist: 0

MIRALEM PJANIC

Oynadığı maç: 7

İlk 11: 6

Gol: 0

Asist: 4

UMUT MERAŞ

Oynadığı maç: 4

İlk 11: 2

Gol: 0

Asist: 1

CAN BOZDOĞAN

Oynadığı maç: 4

İlk 11: 2

Gol: 0

Asist: 0

MEHMET TOPAL

Oynadığı maç: 3

İlk 11: 1

Gol: 0

Asist: 0

ALEX TEIXEIRA

Oynadığı maç: 8

İlk 11: 4

Gol: 3

Asist: 0