Beşiktaş'ın yeni transferleri ilk 10 haftada ne yaptı? İşte o rakamlar...

Geçen sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye kupasıyla tamamlayan Beşiktaş, sezon başında yaptığı transferlerle kadrosunu daha da güçlendirdi.
Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yeni isimlerin performansı merak konusu oldu. İşte siyah-beyazlıların yeni isimlerinin ilk 10 haftadaki rakamları...
MICHY BATSHUAYI
Oynadığı maç: 11
İlk 11: 10
Gol: 4
Asist: 1
KENAN KARAMAN
Oynadığı maç: 11
İlk 11: 6
Gol: 0
Asist: 1
SALİH UÇAN
Oynadığı maç: 9
İlk 11: 0
Gol: 0
Asist: 0
MIRALEM PJANIC
Oynadığı maç: 7
İlk 11: 6
Gol: 0
Asist: 4
UMUT MERAŞ
Oynadığı maç: 4
İlk 11: 2
Gol: 0
Asist: 1
CAN BOZDOĞAN
Oynadığı maç: 4
İlk 11: 2
Gol: 0
Asist: 0
MEHMET TOPAL
Oynadığı maç: 3
İlk 11: 1
Gol: 0
Asist: 0
ALEX TEIXEIRA
Oynadığı maç: 8
İlk 11: 4
Gol: 3
Asist: 0