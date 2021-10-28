BEŞİKTAŞ HABERİ: Sinan Vardar Miralem Pjanic görüşmesinin detaylarını açıkladı! Beşiktaş'ta devam edecek mi? (BJK spor haberi)

Fotomaç Süper Lig'in en iyileri ödül törenine katılan usta yazarı Sinan Vardar, özel açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlıların yıldız oyuncusu Miralem Pjanic ile bir araya gelen Vardar, bu görüşmenin detaylarını Fotomac.com.tr editörü Ömer Faruk Özcan'a açıkladı.

İşte Sinan Vardar'ın açıklamaları:

Ailesi vardı, çocukları ve eşi vardı. Çok güler yüzlü, çok sempatik. Benim çok hoşuma gitti. Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı çok seviyor.

SENEYE DE OYNAMAK İSTER

İnşallah devamı da olur. Çok zor tabi, bonservisi çok pahalı. Ama seneye de Beşiktaş'ta oynamayı ister, ben buna inanıyorum. Oynayacağının henüz yüzde 40'ını veriyor, ben bunu hissediyorum.

Çünkü kolay değil Barcelona'dan bir anda Türkiye'ye gelmek. Türkiye'nin en büyük kulübüne geliyor ama bir soru işareti.

Ben çok sevdim kendisini kişi olarak da, pek de yanılmam. O yüzden inşallah çok müspet bir sezon geçireceğini düşünüyorum.