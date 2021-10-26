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SPOR HABERİ - Ahmet Çakar Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi! "Beşiktaş'ın golü öncesi..."

Spor haberi... Süper Lig'in 10. haftasında sonucu merakla beklenen karşılaşmada Beşiktaş sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma sonrası Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar mücadeleyi değerlendirdi. Çakar yazısında Beşiktaş'ın ikinci golü öncesinde kırmızı kart olabileceğinin altını çizdi. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2021 Salı 06:50
SPOR HABERİ - Ahmet Çakar Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi! "Beşiktaş'ın golü öncesi..."

Beşiktaş çok iyi oynamadı ama belki de şanslıydı. Zira Mohamed penaltıyı kaçırmasa sonuç farklı olacaktı. Oyuna Beşiktaş çok çok yüksek tempo ile başladı.

SPOR HABERİ - Ahmet Çakar Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi! "Beşiktaş'ın golü öncesi..."

İlk 20 dakika Galatasaray topu göremedi. Bu arada Beşiktaş'ın ah-vah dedirtecek pozisyonu var mı? Yok... Ama müthiş bir baskısı ve oyun hakimiyeti vardı. Bu dakikadan sonra Galatasaray dengeledi.

SPOR HABERİ - Ahmet Çakar Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi! "Beşiktaş'ın golü öncesi..."

İlk yarının son 10-15 dakikası maçın dengelendiği anlarda Galatasaray'ın önüne geçti. Ceza sahası dışından Cicaldau çok sert vurmasa da top köşeye gitti, Ersin geç uzandı, gol oldu.Bu gol adeta Beşiktaş'ı ve seyirciyi felç etmişti ki imdada Muslera yetişti. Bakın dikkat edin, Muslera diyorum. Soldan Umut ortaladı, Larin çok iyi yükseldi, Muslera hatalı çıktı ve gol geldi.

SPOR HABERİ - Ahmet Çakar Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi! "Beşiktaş'ın golü öncesi..."

Beşiktaş çok önemli dakikada beraberliği buldu. 2. yarı yine her şey dengede gidiyordu ki yine Larin ki bence maçın yıldızıydı kornerden gelen topu Necip'in kafasıyla arka direkte buluşuverdi ve golü yaptı. Mohammed penaltıyı kaçırınca maçı Beşiktaş kazandı.

SPOR HABERİ - Ahmet Çakar Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi! "Beşiktaş'ın golü öncesi..."

Fırat Aydınus'un üç kritik pozisyonu var. İlki; Marcao'nun Alex'i sırtından itip düşürmesi bir penaltıydı ama hakem ofsayt kaldırdı ki ofsayt da yoktu. İkincisi; Beşiktaş'ın ikinci golünden önce Batsuayi'nin Nelsson'un göğsüne bir yumruğu var.

SPOR HABERİ - Ahmet Çakar Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi! "Beşiktaş'ın golü öncesi..."

Kırmızı kart olup olmayacağı tartışılır ama o faul çalınmıyor, korner oluyor, oradan da gol yeniyor. En son kritik pozisyon ise Vida'ya çalınan penaltı. İlk bakışta Vida destek kolunun üzerine çarpıyor gibi görünse de Vida bence topu engellemek için kolunu biraz uzatıveriyor, karar doğru.

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