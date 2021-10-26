SPOR HABERİ - Ahmet Çakar Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi! "Beşiktaş'ın golü öncesi..."

Beşiktaş çok önemli dakikada beraberliği buldu. 2. yarı yine her şey dengede gidiyordu ki yine Larin ki bence maçın yıldızıydı kornerden gelen topu Necip'in kafasıyla arka direkte buluşuverdi ve golü yaptı. Mohammed penaltıyı kaçırınca maçı Beşiktaş kazandı.

Fırat Aydınus'un üç kritik pozisyonu var. İlki; Marcao'nun Alex'i sırtından itip düşürmesi bir penaltıydı ama hakem ofsayt kaldırdı ki ofsayt da yoktu. İkincisi; Beşiktaş'ın ikinci golünden önce Batsuayi'nin Nelsson'un göğsüne bir yumruğu var.