SPOR HABERİ - Ahmet Çakar Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi! "Beşiktaş'ın golü öncesi..."

Beşiktaş çok iyi oynamadı ama belki de şanslıydı. Zira Mohamed penaltıyı kaçırmasa sonuç farklı olacaktı. Oyuna Beşiktaş çok çok yüksek tempo ile başladı.
İlk 20 dakika Galatasaray topu göremedi. Bu arada Beşiktaş'ın ah-vah dedirtecek pozisyonu var mı? Yok... Ama müthiş bir baskısı ve oyun hakimiyeti vardı. Bu dakikadan sonra Galatasaray dengeledi.
İlk yarının son 10-15 dakikası maçın dengelendiği anlarda Galatasaray'ın önüne geçti. Ceza sahası dışından Cicaldau çok sert vurmasa da top köşeye gitti, Ersin geç uzandı, gol oldu.Bu gol adeta Beşiktaş'ı ve seyirciyi felç etmişti ki imdada Muslera yetişti. Bakın dikkat edin, Muslera diyorum. Soldan Umut ortaladı, Larin çok iyi yükseldi, Muslera hatalı çıktı ve gol geldi.