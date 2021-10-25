BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti Hernandez'den Sergen Yalçın açıklaması!

Hürriyet'te yer alan habere göre Barcelona-Real Madrid maçı nedeniyle İstanbul'da bir etkinliğine katılan Guti, bir dönem antrenörlük de yaptığı Beşiktaş'la bağlarını koparmadığını ve yakından takip ettiğini belirterek, "Beşiktaş'ta hala eksi arkadaşlarımla görüşüyorum. Malzemeci Erdal Erdem'le sürekli diyalog halindeyim, onun organize ettiği sosyal sorumluluk projelerine destek veriyorum" dedi.