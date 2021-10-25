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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti Hernandez'den Sergen Yalçın açıklaması!

Son dakika Beşiktaş haberleri... İspanya La Liga'da oynanan El Clasico nedeniyle İstanbul'da düzenlenen bir etkinliğe katılan Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti Hernandez, siyah-beyazlıların başarılı çalıştırıcısı Sergen Yalçın'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Guti'nin o sözleri... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2021 Pazartesi 10:24
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti Hernandez'den Sergen Yalçın açıklaması!

Real Madrid ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Guti Hernandez, siyah-beyazlıları oynanacak Galatasaray derbisinde favori gördüğünü söyledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti Hernandez'den Sergen Yalçın açıklaması!

Hürriyet'te yer alan habere göre Barcelona-Real Madrid maçı nedeniyle İstanbul'da bir etkinliğine katılan Guti, bir dönem antrenörlük de yaptığı Beşiktaş'la bağlarını koparmadığını ve yakından takip ettiğini belirterek, "Beşiktaş'ta hala eksi arkadaşlarımla görüşüyorum. Malzemeci Erdal Erdem'le sürekli diyalog halindeyim, onun organize ettiği sosyal sorumluluk projelerine destek veriyorum" dedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti Hernandez'den Sergen Yalçın açıklaması!

TARAFTARLARIMIZI ASLA UNUTAMAM

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın İspanyolca öğrendiğine dikkat çeken Guti, "Sergen'in İspanya'da teknik direktörlük yapmaması için bir neden yok. Zeki bir Futbol adamı. Geçen sezon isimsiz oyunculardan kurulu bir takımı şampiyon yaparak yeteneğini gösterdi" dedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti Hernandez'den Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş taraftarlarının coşkusunu ve takımlarına bağlılığını hiçbir zaman unutmayacağını da ifade eden Guti, Galatasaray derbisi için ise, "Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde bekleneni veremedi ama Türkiye Ligi'nde Galatasaray'ı yeneceğine inanıyorum" diye konuştu.

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