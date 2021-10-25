BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti Hernandez'den Sergen Yalçın açıklaması!

Real Madrid ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Guti Hernandez, siyah-beyazlıları oynanacak Galatasaray derbisinde favori gördüğünü söyledi.
Hürriyet'te yer alan habere göre Barcelona-Real Madrid maçı nedeniyle İstanbul'da bir etkinliğine katılan Guti, bir dönem antrenörlük de yaptığı Beşiktaş'la bağlarını koparmadığını ve yakından takip ettiğini belirterek, "Beşiktaş'ta hala eksi arkadaşlarımla görüşüyorum. Malzemeci Erdal Erdem'le sürekli diyalog halindeyim, onun organize ettiği sosyal sorumluluk projelerine destek veriyorum" dedi.
TARAFTARLARIMIZI ASLA UNUTAMAM
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın İspanyolca öğrendiğine dikkat çeken Guti, "Sergen'in İspanya'da teknik direktörlük yapmaması için bir neden yok. Zeki bir Futbol adamı. Geçen sezon isimsiz oyunculardan kurulu bir takımı şampiyon yaparak yeteneğini gösterdi" dedi.