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Kaan Ayhan bekleyişte!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ama başaramadığı Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan'ın açıklamaları İtalya'da gündem oldu. Erol Ayhan, "Kaan şu an Sassuolo'nun futbolcusu. Beşiktaş Sassuolo'yu ikna ederse masaya otururuz" ifadelerini kullandı. Haberlerde Kaan'ın Beşiktaş'ı beklediği yazıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Kaan Ayhan bekleyişte!
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ama başaramadığı Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan'ın açıklamaları İtalya'da gündem oldu. Erol Ayhan, "Kaan şu an Sassuolo'nun futbolcusu. Beşiktaş Sassuolo'yu ikna ederse masaya otururuz" ifadelerini kullandı. Haberlerde Kaan'ın Beşiktaş'ı beklediği yazıldı.
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