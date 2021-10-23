Kaan Ayhan bekleyişte!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ama başaramadığı Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan'ın açıklamaları İtalya'da gündem oldu. Erol Ayhan, "Kaan şu an Sassuolo'nun futbolcusu. Beşiktaş Sassuolo'yu ikna ederse masaya otururuz" ifadelerini kullandı. Haberlerde Kaan'ın Beşiktaş'ı beklediği yazıldı.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ama başaramadığı Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan'ın açıklamaları İtalya'da gündem oldu. Erol Ayhan, "Kaan şu an Sassuolo'nun futbolcusu. Beşiktaş Sassuolo'yu ikna ederse masaya otururuz" ifadelerini kullandı. Haberlerde Kaan'ın Beşiktaş'ı beklediği yazıldı.