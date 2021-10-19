Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı şifresiz mi? Beşiktaş Sporting maçı CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport frekans bilgileri ne?

Beşiktaş ile Sporting Lizbon, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında karşı karşıya geliyor. Borussia Dortmund ve Ajax'a karşı eksik kadroyla mücadele etmek zorunda kalan siyah-beyazlılar grupta henüz puanla tanışamadı. Temsilcimiz Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanacak Sporting Lizbon karşılaşmasını kazanıp 3 puanla grupta duruma gelmeyi istiyor.

BEŞİKTAŞ - SPORTING MAÇININ İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex, Larin, Batshuayi

Yedekler: Mert, Rıdvan, Montero, Salih, Oğuzhan, Gökhan, Can, Necip, Kenan, Serdar, Umut

SPORTING: Adan; Inacio, Coates, Feddal; Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis; Sarabia, Paulinho, Pedro Gonçalves.

Yedekler: Paulo, Virginia, Cabral, Nuno Santos, Luis Neto, Ugarte, Vinagre, Tomas, Esgaio, Bragança

BEŞİKTAŞ-SPORTİNG LİZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Sporting Lizbon maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor. TSİ 19.45'te başlayan karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanıyor. Mücadele Azerbaycan kanalı CBC Sport'tan da takip edilebiliyor.

CBC SPORT NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

CBC Sport TV kanalını izlemek için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir.



AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin.





Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC SPORT FREKANS BİLGİLERİ NE?

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500



BEŞİKTAŞ'IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ FİKSTÜRÜ

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş