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Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada? C Grubu puan durumu

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam C Grubu'ndaki üçüncü maçında Sporting Lizbon'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp ilk puanlarını almak istiyor. Peki, Beşiktaş grupta kaçıncı sırada yer alıyor? İşte Beşiktaş'ın grubundaki puan durumu ve detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 14:59 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 15:00
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada? C Grubu puan durumu

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında bu akşam Sporting Lizbon'la karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.

Siyah-beyazlılar C Grubu'ndaki ilk 2 maçında Borussia Dortmund ve Ajax'a mağlup oldu.

Sporting Lizbon da Ajax ve Dortmund mücadelelerinden puansız ayrıldı.

Bu yüzden bu akşam oynanacak karşılaşma Beşiktaş için adeta 'tamam mı, devam mı' niteliği taşıyor.

İşte Beşiktaş'ın grubunda güncel puan durumu:

1- Ajax 6 puan (+6 averaj)
2- Dortmund 6 puan (+2 averaj)
3- BEŞİKTAŞ 0 puan (-3 averaj)
4- Sporting Lizbon 0 puan (-5 averaj)

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