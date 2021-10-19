Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada? C Grubu puan durumu

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında bu akşam Sporting Lizbon'la karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.

Siyah-beyazlılar C Grubu'ndaki ilk 2 maçında Borussia Dortmund ve Ajax'a mağlup oldu.

Sporting Lizbon da Ajax ve Dortmund mücadelelerinden puansız ayrıldı.

Bu yüzden bu akşam oynanacak karşılaşma Beşiktaş için adeta 'tamam mı, devam mı' niteliği taşıyor.

İşte Beşiktaş'ın grubunda güncel puan durumu:

1- Ajax 6 puan (+6 averaj)

2- Dortmund 6 puan (+2 averaj)

3- BEŞİKTAŞ 0 puan (-3 averaj)

4- Sporting Lizbon 0 puan (-5 averaj)