Sporting maçı Sloven hakemin

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Rade Obrenovic ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.

UYUŞTURUCU PARTİSİ YAPTI!

Sloven hakem Vincic, geçtiğimiz yıl Bosna Hersek'te düzenlenen ve çok sayıda uyuşturucu ile yasa dışı silahın ele geçirildiği fuhuş partisinde tutuklanmıştı. FIFA kokartlı hakem, partiye polislerin baskını sonrası göz altına alınmıştı. Vincic ile birlikte 26 erkek ve 9 hayat kadını bir yasa dışı silah ve uyuşturucu ile yakalanmıştı.