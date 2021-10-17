SPOR HABERLERİ - Beşiktaş'ın derdi istikrar! Yalnızca Josef de Souza... (BJK HABERİ)

Başakşehir'de birçok isim sahalara dönse de geçmiş dönemin artçı şokları skorda belirleyici oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, sezon başından bu yana ideal 11'ini kuramadı. Her maçta değişen kadro yapısı, oyun planlarını olumsuz etkilerken rotasyonlardan da beklenen verim alınamadı.

SADECE JOSEF

Sakatlıklardan dolayı oyuncuların fiziksel kapasitesinin istenilen düzeyde olmaması, beraberinde inişli-çıkışlı performansı getirdi. Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, orta saha ve kanatlarda da büyük sorun yaşadı. Bugüne kadar orta sahada tam 6 futbolcu (Josef, Atiba, Salih, Oğuzhan, Can ve Alex) 11'de birçok kez forma şansı buldu. Ancak Josef dışındakiler, istenilen oyunu sahaya yansıtamadı.

N'KOUDOU'YU ARAR OLDULAR

Kanatlarda ise Ghezzal, Larin, Gökhan, Kenan, Güven ve şu an sakatlığı bulunan N'Koudou forma giydi. Bu oyuncuların da istenilen seviyede olmaması Kartal'ın futbolunu olumsuz etkiledi. Gelinen noktada Beşiktaş teknik heyeti N'Koudou'yu arar oldu.