TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Kaan Ayhan transferinde geri sayıma geçti!

Kaan Ayhan her geçen gün bir adım daha Beşiktaş'a yaklaşıyor... Forma verilmeyecekse takımdan ayrılmak istediğini dile getiren milli oyuncu, formasını giydiği Sassuolo'da teknik direktörü Alessio Dionisi ile bir görüşme yaptı. Sassuolonews.net'in haberine göre siyah-yeşilli takımın defans oyuncusu Kaan Ayhan, daha fazla süre istediği için İtalyan ekibinden ayrılmak istiyor. Şu anda teknik direktör Dionisi kendisine söz vermediği için bu hevesi arttı. Milli oyuncu için Beşiktaş hazır bekliyor, Ocak'ta transferin bitmesi yüksek ihtimal.