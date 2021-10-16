Burada iyiyim

Beşiktaş'ınKongo asıllı Fransız sol beki Fabrice N'Sakala, Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçın kadrosuna alınmadı. Sosyal medya üzerinden bir taraftarın, "Maç kadrosunda neden yoksun?" sorusuna N'Sakala, "Çünkü daha fazla çalışmam gerekiyor" yanıtını verdi. Bir başka taraftarın "Alanyaspor'a geri dön" sözlerine ise 31 yaşındaki futbolcu, "Tavsiyen için teşekkürler ama Beşiktaş'ta iyiyim" diye cevap verdi. Tecrübeli futbolcu bu sezon 6 maça çıkarken 526 dakika süre buldu.