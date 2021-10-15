BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Pjanic için olay transfer iddiası! Yeni adresi...

Sezon başında kadrosuna kattığı Pjanic ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
Sezon başında kadrosuna kattığı Pjanic ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
Transferin son günlerinde siyah-beyazlıların kadrosuna kattığı Miralem Pjanic'in geçtiğimiz günlerdeki Juventus ziyareti gündem olmuştu.
İtalyan basınında çıkan haberlerde Pjanic'in eski takımına geri dönebileceği iddia edildimişti. Pjanic bir muhabirin "Juventus'a dönecek misiniz" sorusuna "Hayır yanıtını vermişti.
Bosna Hersekli futbolcu için bir iddia da İspanyol basınından geldi. Premier Lig ekibinin Pjanic için devreye girdiği yazıldı.
409 milyon dolara satılan Newcastle United, sezon sonunda transferlerle yeni bir çehreye bürünmek istiyor.
İngiliz basınında çıkan haberde Newcatle'ın listesinde Haaland, Mbappe, Icardi, Rudiger ve Pjanic gibi isimlerin olduğu iddia edildi.