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BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Pjanic için olay transfer iddiası! Yeni adresi...

Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in yeni sezonunun başında Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Mirelam Pjanic, Avrupa basınında gündem olmaya devam ediyor. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyek Boşnak futbolcu ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan haberde Premier Lig ekibinin Pjanic için devreye girdiği iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 07:44
BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Pjanic için olay transfer iddiası! Yeni adresi...

Sezon başında kadrosuna kattığı Pjanic ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Pjanic için olay transfer iddiası! Yeni adresi...

Transferin son günlerinde siyah-beyazlıların kadrosuna kattığı Miralem Pjanic'in geçtiğimiz günlerdeki Juventus ziyareti gündem olmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Pjanic için olay transfer iddiası! Yeni adresi...

İtalyan basınında çıkan haberlerde Pjanic'in eski takımına geri dönebileceği iddia edildimişti. Pjanic bir muhabirin "Juventus'a dönecek misiniz" sorusuna "Hayır yanıtını vermişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Pjanic için olay transfer iddiası! Yeni adresi...

Bosna Hersekli futbolcu için bir iddia da İspanyol basınından geldi. Premier Lig ekibinin Pjanic için devreye girdiği yazıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Pjanic için olay transfer iddiası! Yeni adresi...

409 milyon dolara satılan Newcastle United, sezon sonunda transferlerle yeni bir çehreye bürünmek istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Pjanic için olay transfer iddiası! Yeni adresi...

İngiliz basınında çıkan haberde Newcatle'ın listesinde Haaland, Mbappe, Icardi, Rudiger ve Pjanic gibi isimlerin olduğu iddia edildi.

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