Haziran’da Barça!

Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, Barcelona'dan ayrılma ve Beşiktaş'a katılma kararını nasıl verdiğini Canal + Football Club'a anlattı. Yıldız oyuncu "Beşiktaş'ın teklifini düşünmek için önümde sadece 1 saatlik sürem var. Her şey son dakikada gerçekleşti" ifadesini kullanırken şöyle devam etti: "Barcelona'dan ayrılma kararı aldığımda takımdan sorumlu yöneticiler beni aradı ve kararıma saygı duyduklarını ancak neden oynatılmadığımı onların da anlamadığını söylediler. Kulübe ve kendilerine karşı davranışlarımdan ötürü beni takdir ettiklerini dileyerek bana şans dilediler. Haziran ayında Barcelona ile yeniden görüşeceğiz."