Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve transfer gelişmesi! Ahmet Nur Çebi "Kapımız açık" demişti ve...

Siyah- beyazlılar, devre arası için yapacağı transfer görüşmelerine Cenk Tosun'u da ekledi. Geçtiğimiz günlerde saha çalışmalarına başlayan ve yakında takım idmanlarına başlayacak olan Cenk için Başkan Çebi, "Ona sözümüz var ve kapımız her zaman açık" ifadesini kullanmıştı.