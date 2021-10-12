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Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve transfer gelişmesi! Ahmet Nur Çebi "Kapımız açık" demişti ve...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için önemli çalışmalar yapacak. Son şampiyon, geçtiğimiz sezon devre arasında Everton'dan Cenk Tosun'u kiralamıştı ve Cenk, attığı gollerle siyah beyazlılara hayat vermişti. Cenk Tosun, daha sonra yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ta, yeniden Cenk Tosun perdesi açılması bekleniyor. Peki, Kara Kartal'ın Cenk Tosun transfer planı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 09:43
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve transfer gelişmesi! Ahmet Nur Çebi "Kapımız açık" demişti ve...

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon devre arasında Cenk Tosun'u Everton'dan kiralamış ve milli golcü, attığı gollerle oldukça iyi bir performans sergilemişti. Bununla beraber Cenk, ağır bir sakatlık geçirmiş ve hem sezon sonunu kaçırmış, hem de futboldan uzak kalmıştı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve transfer gelişmesi! Ahmet Nur Çebi "Kapımız açık" demişti ve...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından yeniden futbola dönüş yapan Cenk Tosun, idmanlara çıkmaya başlamıştı. Kara Kartal'ın transfer listesine Cenk, yeniden girmeyi başardı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve transfer gelişmesi! Ahmet Nur Çebi "Kapımız açık" demişti ve...

YERLİ ROTASYONU İÇİN TERCİH CENK
Kadrosunda yerli isimler bulundurarak yabancı sayısındaki sıkıntıları en az seviyeye indirmek Beşiktaş yönetimi, bu yönde çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve transfer gelişmesi! Ahmet Nur Çebi "Kapımız açık" demişti ve...

Siyah- beyazlılar, devre arası için yapacağı transfer görüşmelerine Cenk Tosun'u da ekledi. Geçtiğimiz günlerde saha çalışmalarına başlayan ve yakında takım idmanlarına başlayacak olan Cenk için Başkan Çebi, "Ona sözümüz var ve kapımız her zaman açık" ifadesini kullanmıştı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve transfer gelişmesi! Ahmet Nur Çebi "Kapımız açık" demişti ve...

Cenk Tosun, kariyeri boyunca 403 maça çıkarken 166 gol 44 asist üretmişti.

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