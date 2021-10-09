Beşiktaş'ta ayrılık resmileşiyor! Sergen Yalçın'ın 'önce bir utan' dediği Adem Ljajic...

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin rest çektiği tecrübeli futbolcuyla yolların devre arasında ayrılacağı iddia edildi. Siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen oyuncunun yeni adresi de belli oldu. İşte Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanan o isim...
ÇEBİ'DEN TARAFTARA ÇAĞRI
Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş dergisinin ekim sayısındaki yazısında siyah-beyazlı camiaya ve taraftarlara seslendi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek güçlendirdikleri kadroyla sezona başladıklarını ifade eden Çebi, "11 futbolcumuzla sahadaydık. Öz kaynağımızdan yetişen futbolcularımızın forma giyme şansı bulduğu bu maçlarda, istediğimiz sonuçları alamasak da 18-20 yaş aralığındaki futbolcularımızı üst düzey maçlarda değerlendirme fırsatı bulduk. Ve gördük ki öz değerlerimiz için yaptığımız yatırımlarda da başarılı oluyoruz" dedi.
YOLUN SONUNA GELİNDİ
Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş'ın Temmuz 2019'da Torino'dan tam 6,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Adem Ljajic, gösterdiği performansla Siyah-Beyazlılarda büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Yüksek maaşıyla gündemden düşmeyen Adem Ljajic'te yolun sonuna gelindi.