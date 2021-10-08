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BEŞİKTAŞ HABERLERİ! İtalya'da gündem Miralem Pjanic! Juventus'a geri mi dönüyor?

Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında İspanyol devi Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Altay maçında sakatlanmış ve bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Milli arayı fırsat bilen yıldız futbolcu soluğu İtalya'da aldı. Pjanic'in İtalya'daki ziyareti ise gündem oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 19:26
BEŞİKTAŞ HABERLERİ! İtalya'da gündem Miralem Pjanic! Juventus'a geri mi dönüyor?

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, Altay maçında yaşadığı sakatlıktan ötürü bir süredir sahalardaki yerini alamıyordu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ! İtalya'da gündem Miralem Pjanic! Juventus'a geri mi dönüyor?

Futbola verilen milli arayı fırsat bilen yıldız isim, bu sabah sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Fransa-Belçika maçını izlemek için İtalya'ya giden yıldız futbolcu eski kulübünü ziyaret etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ! İtalya'da gündem Miralem Pjanic! Juventus'a geri mi dönüyor?

JUVENTUS TESİSLERİNE GİTTİ

İtalyan basınında yer alan haberde, 31 yaşındaki futbolcuyu eski takımı Juventus'un antrenmanlarını yaptığı Continassa'ya girerken görüntüledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ! İtalya'da gündem Miralem Pjanic! Juventus'a geri mi dönüyor?

Boşnak orta sahanın burada teknik direktör Massimiliano Allegri ve birkaç eski takım arkadaşıyla görüştüğü belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ! İtalya'da gündem Miralem Pjanic! Juventus'a geri mi dönüyor?

Pjanic'in Juventus'un tesislerine gitmesi, "İtalyan ekibine geri mi dönecek?" yorumlarına neden oldu.

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