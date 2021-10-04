BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Güven Yalçın'ın ayağa kalkış hikayesi

Beşiktaş'ta Güven Yalçın son zamanlardaki performansıyla dikkat çekiyor. 22 yaşındaki futbolcunun ayağa kalkış hikayesi ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, 2014-15 sezonunda Beşiktaş, Almanya'daki scoutu Selçuk Avcı'yı Bayer Leverkusen'in genç oyuncusu Atakan Akkaynak'ı izlemesi için maça göndermişti. Ancak Avcı'nın dikkatini çeken isim Güven Yalçın oldu. Güven için olumsuz olarak belirtilen tek konu, "Mental desteğe ihtiyacı var" kısmıydı.
Kulübüyle sözleşme uzatmayan Güven, bir türlü Beşiktaş'tan haber alamayınca az daha Twente'ye transfer oluyordu. 5 scoutun onayından geçen genç oyuncu için son anda araya girildi ve siyah-beyazlı takıma yetiştirme bedeliyle dahil edildi.
Dönemin U19 Milli Takım Sorumlusu Tolunay Kafkas, Beşiktaş'ta teknik adamlık koltuğunda oturan Şenol Güneş'e, "Hocam helal olsun. Çok iyi şartlara müthiş adam almışsınız" dedi. Güven Yalçın, Güneş'in de gözüne girince A Takım'da forma giymeye başladı.