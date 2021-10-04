BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Güven Yalçın'ın ayağa kalkış hikayesi

İlk sezonunda 23 maçta 8 gol, 2 asiste imzasını atan Güven'in yükselişi A Milli Takım ile devam etti. Ancak sonrasında yaptığı yanlış seçimler gerilemesine neden oldu.





Güven'in Türkiye'deki menajerlik seçimleri ve dostlukları kendisini aşağı çekti. Çevresinin para hırsı, hızla gelen şöhret ve yanlış dostluklar yıldız adayını olumsuz etkiledi. Mayıs ayında Sergen Yalçın'ın kendisiyle ilgili söylediği, "En büyük başarısızlığım. Ondan çok ümitliydim. Çok yetenekli bir oyuncu ama olmadı" sözlerinden etkilenen Güven Yalçın, hayatında yeni bir sayfa açtı.