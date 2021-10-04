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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Güven Yalçın'ın ayağa kalkış hikayesi

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın formda golcüsü Güven Yalçın, menajer seçimi, çevresinin para hırsı ve yanlış dostluklar nedeniyle kariyerini neredeyse sıfırlamıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın “En büyük başarısızlığım, çok yetenekli ama olmadı” sözlerinden etkilendi, hayatında yeni bir sayfa açtı. İşte Güven Yalçın'ın ayağa kalkış hikayesi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Güven Yalçın'ın ayağa kalkış hikayesi

Beşiktaş'ta Güven Yalçın son zamanlardaki performansıyla dikkat çekiyor. 22 yaşındaki futbolcunun ayağa kalkış hikayesi ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, 2014-15 sezonunda Beşiktaş, Almanya'daki scoutu Selçuk Avcı'yı Bayer Leverkusen'in genç oyuncusu Atakan Akkaynak'ı izlemesi için maça göndermişti. Ancak Avcı'nın dikkatini çeken isim Güven Yalçın oldu. Güven için olumsuz olarak belirtilen tek konu, "Mental desteğe ihtiyacı var" kısmıydı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Güven Yalçın'ın ayağa kalkış hikayesi

Kulübüyle sözleşme uzatmayan Güven, bir türlü Beşiktaş'tan haber alamayınca az daha Twente'ye transfer oluyordu. 5 scoutun onayından geçen genç oyuncu için son anda araya girildi ve siyah-beyazlı takıma yetiştirme bedeliyle dahil edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Güven Yalçın'ın ayağa kalkış hikayesi

Dönemin U19 Milli Takım Sorumlusu Tolunay Kafkas, Beşiktaş'ta teknik adamlık koltuğunda oturan Şenol Güneş'e, "Hocam helal olsun. Çok iyi şartlara müthiş adam almışsınız" dedi. Güven Yalçın, Güneş'in de gözüne girince A Takım'da forma giymeye başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Güven Yalçın'ın ayağa kalkış hikayesi

İlk sezonunda 23 maçta 8 gol, 2 asiste imzasını atan Güven'in yükselişi A Milli Takım ile devam etti. Ancak sonrasında yaptığı yanlış seçimler gerilemesine neden oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Güven Yalçın'ın ayağa kalkış hikayesi

Güven'in Türkiye'deki menajerlik seçimleri ve dostlukları kendisini aşağı çekti. Çevresinin para hırsı, hızla gelen şöhret ve yanlış dostluklar yıldız adayını olumsuz etkiledi. Mayıs ayında Sergen Yalçın'ın kendisiyle ilgili söylediği, "En büyük başarısızlığım. Ondan çok ümitliydim. Çok yetenekli bir oyuncu ama olmadı" sözlerinden etkilenen Güven Yalçın, hayatında yeni bir sayfa açtı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Güven Yalçın'ın ayağa kalkış hikayesi

İlk olarak menajerlik şirketini değiştirdi. Genç oyuncu, ikinci adımını ise bireysel performans antrenörü tutarak gerçekleştirdi. Yaz döneminde herkesin tatilde olduğu zamanlarda 22 yaşındaki futbolcu, kondisyon, fizik, güç ve teknik başta olmak üzere günü gününe çalışmalar yaptı. Beslenme üzerine de profesyonel destek alan Güven Yalçın'ın fiziksel görüntüsü sağlıklı bir hayat düzeniyle birlikte 5 ayda çok ciddi şekilde değişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Güven Yalçın'ın ayağa kalkış hikayesi

Mental açıdan kendisine yardımcı olacak insanlarla görüşmeler sağladı ve kariyerini her şeyden çok etkileyen çevresel faktörleri hayatından bertaraf etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Güven Yalçın'ın ayağa kalkış hikayesi

Kendisini hırslandıran son konu ise hem A Milli Takım'a uzun süredir çağırılmaması hem de Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi listesine adının yazılmaması oldu. Kötü günleri geride bırakmak adına ekstra hırslandı. Kendisine,"Milli Takım'a döneceğim. Sergen hocamın yüzünü kara çıkarmayacağım" sözünü verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Güven Yalçın'ın ayağa kalkış hikayesi

Ve eksiklerin çokluğunda kendisine verilen şansı çok iyi kullandı. İki maçta 3 gol attı. Özellikle Sivas karşısında performansı ve bulduğu iki şık golle Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan isim oldu.

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