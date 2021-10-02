Son dakika spor haberi: Beşiktaş Sivasspor maçı sonrası Rıza Çalımbay'dan Sergen Yalçın sözleri!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Çalımbay, oyunun kırılma noktasının yedikleri goller olduğunu söyledi. Öte yandan Çalımbay, kırmızı kart gören Sergen Yalçın'ın ne yaptığını görmediğini ifade etti.



İşte o açıklamalar:



Rıza Çalımbay: Kapanmadık, galibiyet için oynadık. Ne konuştuysak aynı golleri yedik. Yapmamamız gereken hatalar yaptık. Beşiktaş'a böyle boş pozisyon bırakırsan, atarlar.

Bugünkü maç bizim için çok önemliydi ama Beşiktaş için de çok önemliydi. Onlar için de final maçıydı.

Oyunun kırılması yediğimiz goller. Beklemediğimiz anlarda goller yedik. İyi oynuyorduk, maçı kazanmak için her riske girdik. Ama neticede Beşiktaş, çok iyi oyunculara sahip.

Sergen Yalçın'ın ne yaptığını görmedim. Topa vurdu herhalde, oyuncuya faul verilmedi diye tepki gösterdi ama tam göremedim.

