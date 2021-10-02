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Son dakika spor haberi: Beşiktaş Sivasspor maçı sonrası Güven Yalçın: Rüyamdaki gibi bir gol attım

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde Sivasspor'u ağırladı. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan siyah-beyazlılar 3 puanı hanesine yazdırdı. Kartal'a galibiyeti getiren golleri Güven Yalçın kaydetti. Attığı gollerle yıldızlaşan Güven, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Takım olarak iyi oynadıklarını belirten 22 yaşındaki futbolcu, "Tam hayal ettiğim gibi bir gol oldu. Her gün çalışıyorum. Hocanın güvenini boşa çıkarmak istemiyorum." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 21:38
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Sivasspor maçı sonrası Güven Yalçın: Rüyamdaki gibi bir gol attım

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golleri atan Güven Yalçın, mücadele sonrasında konuştu.

Attığı golleri anlatan Güven Yalçın, "İyi vurdum. Valentin Rosier de iyi kesti, tam rüyamdaki gibi bir gol attım. Golde iyi vurdum. Tam hayal ettiğim gibi bir gol oldu. Takım olarak iyi oynadık. Tuhaf bir gol yedik. İkinci golde de şansım tuttu, o da gol oldu. Hak ederek kazandık. Her gün çalışıyorum. Hocanın güvenini boşa çıkarmak istemiyorum. Umarım böyle devam ederim. Takım olarak kazanmak benim için daha önemli. Çok önemli bir 3 puan aldık." dedi.

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