Murat Şahin Beşiktaş Sivasspor maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 8. haftasında şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u ağırladı.

Mücadeleyi Güven Yalçın'ın golleriyle 2-1 kazanan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın oyundan atıldı.

Siyah beyazlılarda yardımcı antrenör Murat Şahin maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

Sergen Hoca'yı oyuna sokmak istedik ama cezası varmış kırmızı gördü.

Genel olarak hem bu maç nezdinde hem de son maçlarımıza bakıldığında sıkıntılı bir dönemdeydik, bu galibiyet iyi oldu. Milli araya en az hasarla girmiş olduk. Bu maçta iki üç oyuncumuzu riske edebilirdik ama kaybedeceksek maçı kaybetmeyi seçtik. Çok kullanmadığımız oyuncularla oynadık. Hepsi de aslan gibi oynadı.

Sivasspor'un belki de tek pozisyonu vardı. Yediğimiz gol pozisyon değildi.

Sakatlık listesi kabarıktı ama maçların üst üste olması nedeniyle çoğunu kullanamadık. Oyuncu sağlığı daha önemli. Mehmet Topal harici milli arada bir sakatlık çıkmazsa tüm futbolcularımız dönecek. Tüm sakatlar aynı anda olunca sıkıntı yaşadık. Bu galibiyuet çok önemliydi.