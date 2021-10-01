SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Sinan Vardar'dan Beşiktaş sözleri! "Dönüm noktasıydı" (BJK spor haberi)

otomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar, Beşiktaş'ın gündemine dair bir yazı kaleme aldı.
"HEPİMİZE TESELLİ OLDU"
Beşiktaş zor bir dönemden geçiyor. Futbolda yaşanan bu olumsuzlukları teknik kadro olmak üzere hiç kimse tahmin edemezdi. Son oynanan Ajax maçında alınan yenilgiye rağmen gençlerin takıma sahip çıkışıyla Beşiktaş'ta gençlik heyecanı hepimize teselli oldu.
"MÜCADELEDEN VAZGEÇMEK YOK"
Kartal, Hollanda deplasmanında Beşiktaş saha içinde net bir mesaj verdi; Mücadeleden vazgeçmek yok!
"DİĞER TARAFTARLARI DA MUTLU ETTİ"
Şimdi eğri oturup, doğru konuşalım. Yönetim kurulu, Ekim 2019'da aldığı enkaza rağmen özellikle bu sezon başında transferde çok iyi bir kadro yapılanmasına imza attı. Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic gibi yıldızları kadroda görmek, bırakın Beşiktaşlıları Süper Lig'in kalitesinden müzdarip olan başka takım taraftarlarını bile mutlu etti.