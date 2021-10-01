SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Sinan Vardar'dan Beşiktaş sözleri! "Dönüm noktasıydı" (BJK spor haberi)

"TÜRK FUTBOLU AYAĞA KALKACAKTIR"

Türkiye'de kulüpler, Ajax'tan fazlasını da yapabilir. Sadece doğru proje, çok emek, sabır ve genç yeteneklere güvenmek... Allah'ı var; Türkiye'de Altınordu bunun için çok çabalıyor. Ama yetmez, daha çok olmalı... Kulüplerimiz artık gerçeği görmeli ve öz kaynaklarına dönmeli. İşte o zaman Türk futbolu ayağa kalkacaktır.