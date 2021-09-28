Ajax Beşiktaş: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET | Beşiktaş Hollanda'dan mağlup döndü

UEFA Şampyionlar Ligi C Grubu 2. maçında Beşiktaş, Ajax deplasmanına çıktı. Müsabaka, Hollanda temsilcisinin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın golleri Ajax adına 17. dakikada Berghius, 43. dakikada Haller'den geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş, maç fazlasıyla ve puansız bir şekilde 3. sırada yer almaya devam etti.

Beşiktaş, bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçını Dolmabahçe'de, Sporting Lizbon ile oynayacak.

MAÇTAN NOTLAR (1.YARI)

10'uncu dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Kenan'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak direği çarparak oyun alanına döndü.

13'üncü dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Berghuis'in vuruşunda top yandan dışarı gitti.

17'nci dakikada Ajax mücadelede öne geçti. Sol kanattan rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Tadic'in pasında topla buluşan Berghuis'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

23'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Tadic'in vuruşunda Serdar meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

26'ncı dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde Mazraoui'nin içeri çevirdiği topa iyi yükselen Alvarez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.

38'inci dakikada sol kanattan Tadic'in ortasında topla buluşan Haller'in kafa vuruşunda kaleci Ersin ayakları ile gole izin vermedi.

39'uncu dakikada sol kanattan yapılan ortada Umut'tan seken topla Haller buluştu. Haller'in ceza sahası içinden pasında topla buluşan Tadic'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

43'üncü dakikada Ajax farkı 2'ye çıkardı. Berghuis'in sağ kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Haller'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

Mücadelenin ilk yarısı 2-0 Ajax üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR (2. YARI)

51'inci dakikada sol kanattan Tadic'in ortasında topa iyi yükselen Haller'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak Ersin'de kaldı.

53'üncü dakikada Can'ın pasında topla buluşan ve savunmanın arkasına sarkan Batshuayi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

62'nci dakikada Can'ın pasında savunma arkasına sarkan Kenan kaleci Pasveer ile karşı karşıya kalarak topu ağlara gönderdi ancak mücadelenin hakemi Benoit Bastien öncesinde yapılan faul sebebiyle golü geçerli saymadı.

69'uncu dakikada Tadic'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Haller'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

85'inci dakikada Neres'in ceza yayı üzenden vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

Karşılaşma 2-0 Ajax üstünlüğü ile sona erdi.