BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş maçlarını Kocaeli Stadyumu'nda oynayabilir!

Beşiktaş'ta artan sakatlıkların ardından başkan Ahmet Nur Çebi kulüpte kırmızı alarm verdi. Kurulan iyi kadronun ihmalkarlık sebebiyle dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasından çekinen siyah-beyazlıların patronu, yaşanan sakatlıkların sorumlusunu bulmak için kriz masası oluşturdu. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Ajax deplasmanı öncesi 10 oyuncusu sakat olan Beşiktaş'ta sağlık heyeti, kondisyoner, fizyoterapist, zemin bakımını yapan firma ile yarın toplantı yapılacak.

Kulübün profesyonelleri yapacakları inceleme sonunda sakatlıkların sebebini ve suçlusunu bulacak. Şu an en çok zemin konusu üzerinde durulurken kulüpten elde edilen bilgilere göre zeminin durumu sakatlıklarda en az etkili olan faktör. Daha çok sıkışık takvimde çok zorlu ve yorucu geçen maçlarda siyah beyazlı futbolcuların fedakarlık yaparak büyük özveriyle oynamaları sebebiyle sakatlıkların arttığı düşünülüyor.

YENİ ADRES KOCAELİ OLABİLİR

Yapılacak incelemelerde Vodafone Park'ın zemininin durumu da ele alınacak. Eğer gerek görülürse iki ay sürecek bakım ve yenileme çalışmalarına başlanacak. Bu durumda Beşiktaş'ın maçlarını Kocaeli Stadyumu'nda oynaması ihtimaller arasına girecek. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri ile Kocaeli Stadyumu arasındaki mesafe 98 kilometre.