SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş S.O.S. veriyor! Sakatlıklarla ilgili flaş karar

Süper Lig'in 6. haftasında 3-0 önde olduğu maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalarak büyük bir şok yaşayan Beşiktaş, art arda gelen sakatlık haberleriyle de şok yaşıyor. Adana Demirspor maçının ardından Batshuayi ve Welinton'un sakatlık haberleriyle sarsılan Siyah- Beyazlılar'a Rachid Ghezzal'den de kötü haber geldi. Böylece Beşiktaş'ta sakat sayısı 8'e yükseldi.

Takvim'in haberine göre bu rakama geçtiğimiz sezondan kalma uzun süreli sakatlıkları olan Atakan Üner ile Ajdin Hasic dahil değil. Beşiktaş yönetimi üst üste gelen sakatlıkların ardından Vodafone Park'ın zemini ile birlikte oyuncuların özel hayatı ve beslenme alışkanlıklarını masaya yatırma kararı aldı.