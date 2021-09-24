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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş S.O.S. veriyor! Sakatlıklarla ilgili flaş karar

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Beşiktaş’ta sakat sayısı bir anda 9 oldu. Voda fone Park’ın zemini ile birlikte oyuncuların bes lenme alışkanlığı ve özel hayatları masaya yatırılacak. Öte yandan Ghezzal'den de kötü haber geldi. Cezayirli yıldızın adalesinde gerilme tespit edildi. İşte detaylar... | Bjk haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 06:50
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş S.O.S. veriyor! Sakatlıklarla ilgili flaş karar

Süper Lig'in 6. haftasında 3-0 önde olduğu maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalarak büyük bir şok yaşayan Beşiktaş, art arda gelen sakatlık haberleriyle de şok yaşıyor. Adana Demirspor maçının ardından Batshuayi ve Welinton'un sakatlık haberleriyle sarsılan Siyah- Beyazlılar'a Rachid Ghezzal'den de kötü haber geldi. Böylece Beşiktaş'ta sakat sayısı 8'e yükseldi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş S.O.S. veriyor! Sakatlıklarla ilgili flaş karar

Takvim'in haberine göre bu rakama geçtiğimiz sezondan kalma uzun süreli sakatlıkları olan Atakan Üner ile Ajdin Hasic dahil değil. Beşiktaş yönetimi üst üste gelen sakatlıkların ardından Vodafone Park'ın zemini ile birlikte oyuncuların özel hayatı ve beslenme alışkanlıklarını masaya yatırma kararı aldı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş S.O.S. veriyor! Sakatlıklarla ilgili flaş karar

Takımın çalışma şeklinin de gözden geçirilmesi söz konusu. Beşiktaş'ta bugünkü Altay maçı öncesinde Teixeira, N'Koudou, Vida, Necip, Mehmet Topal, Welinton, Larin, Batshuayi, Ghezzal'in sakatlıkları var. Rosier ise cezalı.

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