Beşiktaş'ta 4 kötü haber!

Beşiktaş'a bugünkü Altay maçı öncesinde Ghezzal ve Welinton'un ardından Batshuayi ve Larin'den de kötü haber geldi. Kulüpten dün sabah yapılan açıklamada Ghezzal ve Welinton'un sol uyluk arka adalelerinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklamıştı. Akşam saatlerinde ise iki kötü haber daha geldi. Yeni transfer Batshuayi'nin iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edildiği ifade edilirken, Larin'in de uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem olduğu açıklandı. Üst üste gelen sakatlık haberleri teknik heyetin moralini bozarken, dört futbolcunun da Altay maçında oynamayacağı, Ajax maçına yetiştirilmeleri için sağlık heyetinin seferber olduğu belirtildi.