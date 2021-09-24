BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Atiba'nın 3. dalya heyecanı!

Beşiktaş'a 2013-14'te transfer olan ve ilk sezonundan itibaren istikrarlı performansıyla beğeni toplayan Atiba, Altay maçında görev yaptığı takdirde siyah-beyazlı forma ile 300. resmi maçına çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte 9. sezonunu yaşayan 38 yaşındaki futbolcu, 299 resmi karşılaşmada görev yaptı. Beşiktaş'ta en çok maça çıkan yabancı oyuncu unvanını da elinde bulunduran Atiba Süper Lig'de 245 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu, 245 lig maçında 23 kez gol sevinci yaşadı.



AVRUPA'DA 39 MAÇINA ÇIKACAK

Atiba Hutchinson, Avrupa kupalarında 39 karşılaşmada görev yapıp, 1 kez fileleri havalandırdı. 14 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Atiba, 4 kez de bu organizasyonun elemelerinde görev aldı. Kanadalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 21 müsabakasında ise Beşiktaş'a 1 gol kazandırdı. Atiba, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa organizasyonlarında 15 maçta görev aldı. Türkiye Kupası'nda 13 karşılaşmada siyah-beyazlı formayı giyen Atiba, 2 kez de Süper Kupa mücadelelerinde oynadı.





YENİSİNİ BULALIM

38 yaşındaki Atiba'nın bu sezon son yılı olacağı konuşuluyor. Salih ve Can ile beraber Oğuzhan'ın da Atiba'ya alternatif olması bekleniyordu ancak bu üçlü şu ana kadar beklenen katkıyı gösteremedi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın devre arasında Atiba'nın yerini dolduracak bir 6-8 numara karşımı oyuncu aradığı; hem defansa hem de ofansa katkı verecek bir oyuncu üzerinde durduğu için kardeşi Gürsoy'dan bu özellikleri olan oyuncuları bulmasını istediği belirtildi.