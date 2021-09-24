Altay - Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın'dan sakatlık sözleri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Altay maçı öncesi konuştu.

"Alışık olmadığımız bir durum yaşıyoruz. Çok fazla sakat oyuncumuz var ve sezon başında bu kadar sakat oyuncunun olması normal mi... Değil gibi görünüyor."

"Ufak tefek problemler var ama hepsi oynayan oyuncularımız."

"Salı günü de baya oyuncumuz olmaz, hafta sonu da olmaz ama milli aradan sonra tam kadro olarak tekrar toplanacağız."

"Beşiktaş formasını giyen oyuncular sahaya çıkıp en iyisini yapmak zorundalar."

"Bugün daha kontrollü oynayan ve oyunun kontrolünü de elinde tutmaya çalışan bir Beşiktaş umut ediyoruz. Oyuncularla konuştuk, planı yaptık."