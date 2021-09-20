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Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'a rakip yok! Süper Lig'de...

Son dakika haberi... Beşiktaş’ta 2019-2020 sezonun ortasında göreve gelen Sergen Yalçın, bu süreçte büyük bir başarı elde etti. Şampiyon teknik adam, siyah-beyazlı kulüpteki görev süresi boyunca Süper Lig’deki tüm takımlara karşı galibiyet sevinci yaşadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'a rakip yok! Süper Lig'de...

Yıllarca formasını giydiği Beşiktaş'ta teknik direktör olarak da tarihi başarılara imza atan Sergen Yalçın, Süper Lig'de rakip tanımıyor. Çifte kupayla tamamladığı geçtiğimiz sezon yalnızca Antalyaspor'a karşı galibiyet alamayan siyah-beyazlılar, önceki gece Güney ekibine üstünlük sağladı. Yalçın, görev geldiği 2019- 2020 sezonundan bu yana Süper Lig'de yer alan tüm takımlara karşı üstünlük kurmayı başardı.

İşte Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın mağlup ettiği takımlar: Göztepe, Karagümrük, Galatasaray, Hatayspor, Rizespor, Kayserispor, Sivasspor, Ankaragücü, Erzurumspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Başakşehir, Gaziantep, Y.Malatya, Denizlispor, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Trabzonspor.

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