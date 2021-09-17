Son dakika spor haberi: Partizan'dan Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic için açıklama! "Gerçekçi değil" (BJK haberi)

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve Siyah-Beyazlı kulüp ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Sırp oyuncu Adem Ljajic için transfer söylentileri sürüyor. Son olarak Partizan'a transfer olacağı iddiları ortaya atılan 29 yaşındaki futbol ile ilgili olarak Sırp kulübünden açıklama geldi.

Partizan Sportif Direktörü Ivica Iliev, Adem Ljajic için çıkan söylentiler sonrasında yaptığı açıklamada "Adem Ljajic, Partizan ve Milli takım için büyük katkılar yapan olağanüstü bir oyuncu. Avrupa seviyesindeki bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla Ljajic'in transferi gerçekçi değil." ifadelerini kullandı.