Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta 75 milyon TL'lik sorun! Ljajic, Lens ve Douglas...

BEŞİKTAŞ'A SKOR KATKILARI NE OLDU? İtalyan ekibi Torino'dan gelen Adem Ljajic, 2018-19 sezonunda 32 maçta 9 gol ve 11 asist üretti. 2019-20 sezonunda 29 maçta 7 gol 7 asistlik katkı yapan Sırp oyuncu, geçen sezon da tüm kulvarlarda 25 maça çıktı ve 2 gol atıp 3 de gol pası verdi. Ljajic'in kontratı 30 Haziran 2022'de bitecek. Oyuncuya Transfermarkt verilerine göre; 6 milyon euro değer biçiliyor.

LENS DE BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA KALDI Fenerbahçe'deki performansıyla hafızalara kazınan Jeramain Lens 2018-19 sezonunda Beşiktaş'a gelmişti. Futbolcu, ilk sezonunda 37 maçta 5 gol 5 asist üretti. 2019-20 sezonunda 29 maçta 2 gol 4 asist üreten Lens, geçen sezon da Karagümrük'e kiralanmış ve orada 16 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergilemişti. Lens, Beşiktaş'ta ise geçen sezon 4 maçta 1 gol attı. Lens'in Beşiktaş ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar sözleşmesi var. Futbolcuya biçilen değer ise 600 bin euro civarında.