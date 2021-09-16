Haberler Beşiktaş Nihat Kahveci'den Beşiktaş Borussia Dortmund maçında o isme övgü!

Nihat Kahveci'den Beşiktaş Borussia Dortmund maçında o isme övgü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ilk maçında sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı. Karşılaşma 2-1 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erse de siyah beyazlılar oynadığı futbolla taraftarlarını memnun etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ı yorumlayan eski futbolcu Nihat Kahveci, Ersin Destanoğlu'nu övdü. İşte Kahveci'nin o sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 12:51 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 12:58
Nihat Kahveci'den Beşiktaş Borussia Dortmund maçında o isme övgü!

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı 2-1 Alman ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmada birçok gol pozisyonundan yararlanamayan Beşiktaş 90+4'de golü bulsa da kazanmaya yetmedi. TRT Spor'da konuşan Nihat Kahveci, Beşiktaş - Dortmund maçını oyuncular üzerinden yorumladı. İşte o sözler...

Nihat Kahveci'den Beşiktaş Borussia Dortmund maçında o isme övgü!

Bu seviyenin futbolcuları vardı, bu seviyenin altında olanlar vardı. Ama şunu söyleyebilirim, Beşiktaş koştu mu koştu. Mücadele etti mi etti. Ama karşısında da çok disiplinli, atağı bile organize bir şekilde yapan, makine sisteminde oynayan, birbirini çok iyi tanıyan Dortmund vardı.

Nihat Kahveci'den Beşiktaş Borussia Dortmund maçında o isme övgü!

Çok pozisyona girdiler. Kalemizde devleşen bir Ersin vardı. Ersin'in maşallahı var, kalesinde devleşti. Mert Günok'un gelmesine hiç küsmedi. Her futbolcunun hayalidir Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Bence alnının akıyla çıktı bu maçtan.

Nihat Kahveci'den Beşiktaş Borussia Dortmund maçında o isme övgü!

Montero'yu ayrıca tebrik etmek isterim. İlk maçına çıktı, rakip Dortmund, inanılmaz bir tempo vardı ama çok hazırmış. Welinton'la uyumunu sorgularım da çünkü çok pozisyon verdiler. 3,4,5 olabilecek pozisyonlar vardı.

Nihat Kahveci'den Beşiktaş Borussia Dortmund maçında o isme övgü!

Batshuayi çok pozisyona girecek. Bu net, oynadığı 3 maçta gösterdi. Ama bu seviyede kaçırınca göze batıyor. Ligde 3 tane girersin, 4.yü atar kazanırsın değişir.

Nihat Kahveci'den Beşiktaş Borussia Dortmund maçında o isme övgü!

Maçın kırılma anı 68. dakikada Ghezzal'ın muhteşem pasında karşı karşıya kalan Batshuayi eğer o golü atsaydı o dakikalarda 2-1'lik skor elde edilseydi biz çok daha farklı bir 25 dakika izlerdik. Çünkü Montero'nun golünden sonra bile hafif panikleyen Dortmund gördük ama zaman yoktu artık.

SON DAKİKA