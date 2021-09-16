Nihat Kahveci'den Beşiktaş Borussia Dortmund maçında o isme övgü!

Bu seviyenin futbolcuları vardı, bu seviyenin altında olanlar vardı. Ama şunu söyleyebilirim, Beşiktaş koştu mu koştu. Mücadele etti mi etti. Ama karşısında da çok disiplinli, atağı bile organize bir şekilde yapan, makine sisteminde oynayan, birbirini çok iyi tanıyan Dortmund vardı.