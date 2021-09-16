Nihat Kahveci'den Beşiktaş Borussia Dortmund maçında o isme övgü!

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı 2-1 Alman ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmada birçok gol pozisyonundan yararlanamayan Beşiktaş 90+4'de golü bulsa da kazanmaya yetmedi. TRT Spor'da konuşan Nihat Kahveci, Beşiktaş - Dortmund maçını oyuncular üzerinden yorumladı. İşte o sözler...
Bu seviyenin futbolcuları vardı, bu seviyenin altında olanlar vardı. Ama şunu söyleyebilirim, Beşiktaş koştu mu koştu. Mücadele etti mi etti. Ama karşısında da çok disiplinli, atağı bile organize bir şekilde yapan, makine sisteminde oynayan, birbirini çok iyi tanıyan Dortmund vardı.
Çok pozisyona girdiler. Kalemizde devleşen bir Ersin vardı. Ersin'in maşallahı var, kalesinde devleşti. Mert Günok'un gelmesine hiç küsmedi. Her futbolcunun hayalidir Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Bence alnının akıyla çıktı bu maçtan.