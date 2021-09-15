Josef: Favori olmayacak

Sergen hocayla basın toplantısına katılan Josef, taraftar vurgusu yaptı. "Evimizde oynadığımız maçlarda taraftarımızla buluşmak çok özeldi, Şampiyonlar Ligi de özel bir arena. Onlar da bizimle bu heyecanı yaşayıp bizi besleyecekler, şüphemiz yok" diyen sambacı, gruptan çıkma şansları için "Dortmund, Sporting, Ajax büyük takımlar ama oynayacağımız maçlarda favori olmayacak" dedi.

ATIBA'YA ÖVGÜ

Josef De Souza, kaptan Atiba'ya da ayrı bir parantez açtı ve methiyeler dizdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu "En az Miralem Pjanic kadar kaliteli. Top sizde olduğunuzda, oyun zekasıyla birlikte topa sahip olma üstünlüğünü yaşıyorsunuz ve oyunun keyfini yaşıyorsunuz" diye konuştu.