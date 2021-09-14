Beşiktaş'ın eskimeyen jokeri Necip Uysal! İşte o dev kariyer

Süper Lig'de 4 maçta 10 puan toplarken gol yemeyen Beşiktaş'ta herkesin gözü Necip Uysal'a çevrildi. Alex Teixeira, Miralem Pjanic, Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal, Salih Uçan ve Mert Günok gibi transferlere karşın ligin ilk 4 haftasında Necip yine ön plana çıktı.



Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen ve 2009-10 sezonundan bu yana A takımda olan deneyimli futbolcu, yıllar geçse de, hocalar ve kadrolar değişse de değişmeyen tek isim olarak dikkat çekiyor.



Beşiktaş tarihine de adını yazdıran Necip, birçok ünlü yıldız ve birbirinden değerli teknik direktörle çalıştı ama hep formayı kapan isim oldu.

Esas mevkii defansif orta saha olsa da sağ bek, sol bek ve stoper olarak adeta bir joker gibi kullanılan 30 yaşındaki oyuncu, ligdeki son Yeni Malatyaspor maçında yine görevini eksiksiz yaptı.

Milliyet'in haberine göre, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da en güvendiği oyuncular arasında duran başarılı futbolcu, 12 yıllık süreçte her zaman hazır oldu, 365 resmi maçta forma giydi. Deneyimli oyuncu mücadelesi ve liderliğiyle alkışları kaptı.

12 yılda Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Sergen Yalçın, Slaven Bilic, Samet Aybaba, Bernd Schuster, Carlos Carvalhal, Tayfur Havutçu, Abdullah Avcı gibi önemli hocalarla çalışan Necip, birçok dünya yıldızıyla da takım arkadaşlığı yaptı.

YILDIZ İSİMLERLE AYNI FORMAYI PAYLAŞTI

Emektar futbolcu; Guti, Quaresma, Hugo Almeida, Simao, Mario Gomez, Negredo, Vincent Aboubakar, Talisca, Adriano, Pepe, Jose Sosa, Demba Ba, Alex Teixeira, Miralem Pjanic, Batshuayi, Ghezzal gibi yıldız isimlerle aynı formayı paylaştı.

YÜZDE 50 İNDİRDİ

Beşiktaş'la 2020'de 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Necip Uysal, 8 milyon lira olan senelik garanti ücretini yüzde 50 indirimle 4 milyon liraya düşürdü. Tecrübeli futbolcu, yönetimin talebi doğrultusunda 2020 yılına ait alacaklarının yüzde 30'unu da silmişti.

17 YILDA 365 MAÇ

Yıldırım Bosna'dan 2004'te Beşiktaş altyapısına transfer olan Necip Uysal tam 17 yıldır siyah-beyazlı kulübün çatısı altında bulunuyor. 2009'da A takım kadrosuna alınan Necip geride kalan 12 yılda 365 resmi maça çıktı. Rakip ağlara 6 gol gönderen 30 yaşındaki futbolcu 6 kez de asist yaptı.

