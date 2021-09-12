Son dakika spor haberleri | Alex Teixeira ve Vida Beşiktaş Borussia Dortmund maçında yok!

Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Siyah beyazlılarda Alex Teixeira, Vida ve N'Koudou sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynayacağı karşılaşmada Domagoj Vida ve Alex Teixeira forma giyemeyecek. Brezilyalı yıldızın gelecek hafta Antalyaspor karşılaşmasında oynayabileceği, Vida'nın ise en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

N'Koudou'nun ise ciddi bir sakatlığı olmadığı öğrenildi.