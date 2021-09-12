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Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hazırlıklarına başladı

Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelen ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi açıyor. Siyah-beyazlılar 15 Eylül Çarşamba günü oynanacak olan Borussia Dormund maçı hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 14:45
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nca 15 Eylül Çarşamba günü Almanya ekibi Borussia Dortmund'la yapacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı belirtildi.

Süper Lig'de dün oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında forma giyen isimlerin salonda yenileme çalışması yaptığı aktarıldı. Diğer futbolcuların ise koşunun ardından dar alanda pas çalışmasıyla antrenmanı devam ettirdiği bildirildi. Antrenmanın yarı alanda yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, Borussia Dortmund maçı hazırlıklarına yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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