Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Alfredo Morelos atağı

Öte yandan Glasgow Rangers'ın transferde tok satıcıyı oynadığı ve kiralama formülüne sıcak bakmadığı da ifade edilirken, Morelos için en az 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi. Asıl mevkisi forvet olan Alfredo Morelos, yanı zamanda kanatlarda da görev yapabiliyor.