Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'ten dev fedekarlık! Beşiktaş'a gelmek için...

Ancak oyuncuya önemli bir şart koştu: "Beşiktaş'a gitmek istiyorsan maaşında yüzde 50 indirim yapmak zorundasın." Barça'dan ayrılığı sonrası oyuncunun Marca'ya verdiği röportajda kurduğu şu cümleler bu teklifi neden kabul ettiğini aslında gözler önüne seriyordu: "Barcelona'da sıfır dakika süre almaktansa oynayacağım bir yere gitmek istedim. Benim için bu hayatta önce çocuğum, sonra futbol geliyor.

İNDİRİMLE HERKES KAZANDI

Pjanic'in 8.5 milyon Euro'luk maaşında yaptığı yüzde 50'lik indirim sonrası Beşiktaş 2 milyon 750 bin Euro gibi bir rakama dünyaca ünlü oyuncuyu renklerine katarken, Barcelona da vergilerle 14 milyon Euro gibi bir rakamdan kurtulup sadece 1 milyon Euro ödeme şansını yakaladı.