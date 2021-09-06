Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'ten dev fedekarlık! Beşiktaş'a gelmek için...

Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'ten dev fedekarlık! Beşiktaş'a gelmek için...

Son dakika spor haberi... Son şampiyon Beşiktaş, yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ederken, özellikle son olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic transferiyle Avrupa'da da ses getiren Siyah-Beyazılılar'da, Pjanic transferine dair dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı Sabah Gazetesi yazarlarından Bülent Timurlenk transferin detaylarını kaleme aldı. İşte o yazı... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2021 Pazartesi 13:53 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2021 Pazartesi 13:55
Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'ten dev fedekarlık! Beşiktaş'a gelmek için...

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya liste vereceği son gün yaptığı transfer büyük ses getirmişti. 2020'de İtalyan ekibi Juventus'ta 6.5 milyon Euro kazanan, Barcelona'ya maliyeti brüt 14 milyon Euro olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'in, ekonomik sıkıntısı herkes tarafından bilinen Beşiktaş'a gelmesi bu yüzden de büyük şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'ten dev fedekarlık! Beşiktaş'a gelmek için...

Siyah-Beyazlılar oyuncuya net 2 milyon 750 bin Euro ödeyeceğini açıklarken, Pjanic'in yaptığı fedakârlık da ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'ten dev fedekarlık! Beşiktaş'a gelmek için...

EN DEĞERLİSİ OĞLU VE FUTBOL
Barcelona, vergilerle maliyeti 14 milyon Euro'yu bulan Pjanic'i, teknik direktör Ronald Koeman da istemeyince kiralamaya sıcak baktı.

Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'ten dev fedekarlık! Beşiktaş'a gelmek için...

Ancak oyuncuya önemli bir şart koştu: "Beşiktaş'a gitmek istiyorsan maaşında yüzde 50 indirim yapmak zorundasın." Barça'dan ayrılığı sonrası oyuncunun Marca'ya verdiği röportajda kurduğu şu cümleler bu teklifi neden kabul ettiğini aslında gözler önüne seriyordu: "Barcelona'da sıfır dakika süre almaktansa oynayacağım bir yere gitmek istedim. Benim için bu hayatta önce çocuğum, sonra futbol geliyor.

Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'ten dev fedekarlık! Beşiktaş'a gelmek için...

İNDİRİMLE HERKES KAZANDI
Pjanic'in 8.5 milyon Euro'luk maaşında yaptığı yüzde 50'lik indirim sonrası Beşiktaş 2 milyon 750 bin Euro gibi bir rakama dünyaca ünlü oyuncuyu renklerine katarken, Barcelona da vergilerle 14 milyon Euro gibi bir rakamdan kurtulup sadece 1 milyon Euro ödeme şansını yakaladı.

Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'ten dev fedekarlık! Beşiktaş'a gelmek için...

Bosnalı oyuncu, yaptığı büyük fedakârlıkla hayatında en önemli şey dediği futbolu saha kenarında izlemeyip, sahada oynama şansı buldu. Beşiktaş dünyaca ünlü bir yıldızı alıp, yarışacağı kulvarlarda güçlendi. Türk futbolseverler, Pjanic'i canlı olarak izleme şansı yakalamış oldu.

Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'ten dev fedekarlık! Beşiktaş'a gelmek için...

PERŞEMBE ÜMRANİYE CUMARTESİ MAÇ
Pjanic, Bosna Hersek Milli Takımı ile oynayacağı maçların ardından çarşamba günü İstanbul'a gelecek. Takımla ilk idmanına perşembe günü çıkacak ve cumartesi günkü Malatyaspor karşılaşmasının kadrosunda görev bekleyecek.

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