Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'ten dev fedekarlık! Beşiktaş'a gelmek için...

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya liste vereceği son gün yaptığı transfer büyük ses getirmişti. 2020'de İtalyan ekibi Juventus'ta 6.5 milyon Euro kazanan, Barcelona'ya maliyeti brüt 14 milyon Euro olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'in, ekonomik sıkıntısı herkes tarafından bilinen Beşiktaş'a gelmesi bu yüzden de büyük şaşkınlıkla karşılanmıştı.
Siyah-Beyazlılar oyuncuya net 2 milyon 750 bin Euro ödeyeceğini açıklarken, Pjanic'in yaptığı fedakârlık da ortaya çıktı.
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Barcelona, vergilerle maliyeti 14 milyon Euro'yu bulan Pjanic'i, teknik direktör Ronald Koeman da istemeyince kiralamaya sıcak baktı.