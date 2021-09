Bol gollü prova

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaşan Beşiktaş, mücadeleyi 4-0 kazandı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maça siyah-beyazlı ekip Emre Bilgin, Necip Uysal, Serdar Saatçı, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Gökhan Töre, Georges-Kevin N'Koudou ve Güven Yalçın ilk 11'iyle başladı. Mehmet Topal'ın 38. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Beşiktaş'ın diğer gollerini Gökhan Töre ve Güven Yalçın (2) kaydetti. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın'ın saha kenarından izlediği hazırlık maçında özellikle genç oyuncularını zaman zaman uyarması gözden kaçmadı.



ROSIER KORKUTTU



Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rosier, Ümraniyespor maçının 87'inci dakikasında sakatlık geçirdi. Tedbir amaçlı kenara gelen Fransız futbolcunun durumu kontrollerin ardından belli olacak. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Rosier, buw sezon başında zorunlu satın alma opsiyonuyla yeniden kiralık olarak takıma dahil edildi.



MONTERO GERİ DÖNDÜ



Siyah-beyazlıların yeni transferi Montero, dün yeniden siyah-beyazlı formayı giydi. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da kiralanan İspanyol yıldız, stoper mevkiinde yer aldı. Takıma yabancılık çekmediği gözlenen Montero, Ümraniyespor maçında başarılı bir performans sergileyerek teknik heyetten geçer not aldı.



C. BOZDOĞAN



YENI transfer Can çok cesur bir oyuncu. Topla adeta yakın akraba gibi. Beşiktaş'a kesinlikle faydalı olacaktır. Birçok yıldızın olduğu kadroda formayı kaparsa şaşırmayın. Bunun için biraz tecrübe kazanması yeterli olacaktır. Bu şansı bulacağına inanıyorum.



GÖKHAN TÖRE



Gökhan Töre, akıllı telefon gibi bir şey. Birbirinden önemli onlarca özelliği var ama şarjı çok çabuk bitiyor. Hep bir tutuk, hep bir çekingen, hep bir kararsızlık var. Adeta şut atmaya korkuyor. İyi günlerini bilmesek, 'nereden geldi bu adam' deriz.



OĞUZHAN



Top Oğuzhan'ı o kadar çok seviyor ki, ayağına yapışıyor adeta. Peki Oğuzhan topu ne kadar seviyor derseniz, orası tartışılır. Futbolun yürüyerek oynandığını zannediyor. Sırtında 10 numara var, inanılmaz yeteneklisin, kendini inkar etme ve formanın hakkını ver.



EMRE BİLGİN



Beşiktaş, özellikle genç kaleciler konusunda çok şanslı. Sanırım Utku'yu göndermelerinin sebebi, önüne geçen Mert Günok değil, arkasındaki Emre. Gerçekten doğal bir yetenek. Beşiktaş'ın kalesi uzun yıllar güvenli ellerde kalacak gibi görünüyor.